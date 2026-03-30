Турция жестко отреагировала на иранскую ракету в своем небе: что заявила

Самолет Турции

Над Турцией снова сбили баллистический боеприпас, запущенный из Ирана. Его нейтрализовали системы ПВО НАТО, базирующиеся в Восточном Средиземноморье.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

По данным Турции, цель залетела в их небо со стороны Ирана. Ее сбили системы ПВО НАТО, которые дежурят в этом регионе. В турецком оборонном ведомстве подчеркнули, что государство готово к отпору любым угрозам и находится в состоянии повышенной готовности.

«Решительно и без колебаний принимаются все необходимые меры против любой угрозы, направленной на территорию и воздушное пространство нашей страны, а все происшествия в регионе внимательно отслеживаются с приоритетом нашей национальной безопасности», — говорится в заявлении министерства.

Турция продолжает тщательный мониторинг ситуации в регионе, уделяя ключевое внимание защите своих границ и безопасности граждан.

Сообщение Министерства обороны Турции

Ранее 4 марта Турция сбила баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана. Воздушная цель пролетела над воздушным пространством Ирака и Сирии и направлялась в сторону страны.

Тем не менее, Иран опроверг запуск баллистической ракеты в сторону Турции . Тегеран заявил, что вооруженные силы Исламской Республики Иран уважают суверенитет «соседней и дружественной страны».

Затем еще 9 марта Иран снова запустил баллистическую ракету в сторону Турции. Воздушную цель перехватили в воздушном пространстве страны.