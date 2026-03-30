Почему США не могут разблокировать Ормузский пролив: в FT объяснили

Иран и Ормузский пролив

Обострение конфликта вокруг Ирана может иметь неожиданные последствия для глобальной экономики и геополитики. Несмотря на серьезные потери, Тегеран способен не только удержать позиции, но и усилить свое влияние, в частности, благодаря контролю над Ормузским проливом.

Об этом говорится в аналитическом материале Financial Times.

По оценкам издания, действия администрации американского президента Дональда Трампа фактически подтолкнули противников США к поиску новых инструментов давления. Как это уже произошло в отношениях с Китаем, так и Иран воспользовался своим географическим положением как рычагом влияния.

Ормузский пролив как финансовый инструмент

Иран реализовал давнюю угрозу, ограничив проход через Ормузский пролив — ключевую артерию для транспортировки нефти. Это позволило не только влиять на мировые энергорынки, но и потенциально зарабатывать значительные средства.

По данным FT, Тегеран может взимать до 2 миллионов долларов с судна за «безопасный проход». Если учесть, что в обычный период через пролив проходят около 140 судов в сутки, то речь идет о миллиардных ежемесячных поступлениях.

Таким образом, Иран получает не просто дополнительный ресурс, но и инструмент влияния на другие страны — от предоставления преференций до экономического давления.

Есть ли военное решение

В Вашингтоне действия Ирана называют незаконными, однако вопрос заключается в возможностях реагирования. Госсекретарь США Марко Рубио признал, что ситуация неприемлема, однако конкретные варианты решения остаются ограниченными.

Эксперты, на которых ссылается FT, скептически оценивают перспективу силовой разблокировки протока. Географические условия и технологии, которыми владеет Иран, в частности беспилотники, усложняют обеспечение безопасности даже при наличии военно-морского сопровождения.

Даже возможные операции, например захват стратегических объектов, не гарантируют восстановления полноценного судоходства.

Переговоры как единственный выход

На этом фоне наиболее реалистичным сценарием выглядит дипломатическое урегулирование. В то же время Иран, имея новые рычаги влияния, может выдвинуть более жесткие условия.

Сам Дональд Трамп, позиционирующий себя как «мастер переговоров», оказался в сложной ситуации. По данным FT, он даже признавал, что стиль переговоров Ирана для него необычен.

Реакция мира и риски эскалации на Ближнем Востоке

Страны Персидского залива, в частности, Саудовская Аравия и ОАЭ, опасаются сценария, при котором Иран фактически будет контролировать экспорт энергоносителей в регионе. В то же время, они осознают риски прямой эскалации, ведь удары по нефтяной инфраструктуре могут иметь долгосрочные последствия.

Не исключено, что часть государств изберет прагматичный подход и согласится на финансовые условия Ирана во избежание обострения.

Перед сложным выбором могут оказаться и союзники США, в частности, ЕС и Япония. С одной стороны, выплаты Ирану могут вызвать недовольство Вашингтона, с другой — позволят избежать резкого роста цен на энергоносители или возврата к российским ресурсам.

Несмотря на текущие тенденции, ситуация на Ближнем Востоке остается непредсказуемой. Не исключено дальнейшее обострение, включая возможное привлечение наземных сил США.

В то же время, внутреннее давление на иранский режим пока не приводит к его ослаблению — он демонстрирует устойчивость даже в условиях войны.

В FT отмечают, что если Иран выйдет из конфликта не ослабленным, а наоборот — более влиятельным и финансово укрепленным, это будет иметь негативные последствия для глобальной безопасности, мировой экономики и для самого региона.