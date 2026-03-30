Сегодня стало известна причина его смерти и оказалось, что это не совсем старость, хотя мужу королевы Елизаветы II на тот момент было 99 лет.

Как стало известно из новой биографической книги о королеве, принц Филипп почти восемь лет до своей смерти боролся с раком поджелудочной железы, о чем сообщил биограф Хьюго Викерс.

Он также раскрыл информацию о том, как герцог Эдинбургский провел последние часы своей жизни.

Принц Филипп умер в Виндзорском замке 9 апреля 2021 года, за два месяца до своего 100-летия, и в свидетельстве о смерти в качестве причины была указана «преклонная возрастная категория».

В последнюю ночь своей жизни принц Филипп, ускользнув от медсестер, передвигался по коридору замка, опираясь на ходунки, после чего налил себе пива и выпил его в Дубовой комнате, гостиной. На следующее утро принц встал с постели, принял ванну, сказал, что плохо себя чувствует, лег и умер.

К сожалению, его супруга королева Елизавета II не успела проститься с ним или хоты бы поговорить, что ее сильно разозлило. Монарх прожила еще полтора года и умерла 8 сентября 2022 года в замке Балморал.