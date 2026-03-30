Принц Филипп / © Associated Press

Реклама

Вышла новая биография принца Филиппа, герцога Эдинбургского, в котором автор историк Хьюго Викерс раскрыл другую причину смерти супруга королевы.

Сообщается, что принц Филипп последние восемь лет своей жизни боролся с раком поджелудочной железы. Это заболевание было диагностировано в 2013 году — за восемь лет до его смерти в апреле 2021 года.

Королева Елизавета II и принц Филипп / © Associated Press

По словам экспертов, заболевание было неоперабельным, пишет историк Хьюго Викерс, и после первоначальной госпитализации его выписали домой для восстановления.

Реклама

«Врачи обнаружили тень на его поджелудочной железе и сделали разрез прямо поперек желудка», — пишет Викерс в своей новой книге «Королева Елизавета II: Личная история», отрывок из которой опубликовали на Daily Mail. «Вердикт был поставлен: неоперабельный рак поджелудочной железы».

Он добавляет, что во время выздоровления тогдашнего 91-летнего Филиппа считалось, «что его, возможно, больше никогда не увидят на публике. Но, как всегда, герцог перехитрил пессимистов».

Принц Филипп / © Associated Press

После непродолжительного пребывания в Вуд-Фарме в поместье Сандрингем в Норфолке (где в последнее время проживал его опозоренный сын, бывший принц Эндрю) он вернулся к выполнению общественных обязанностей в августе 2013 года и работал аж до 2017 года, проведя большую часть следующих лет в основном на ферме Вуд-Фарм.

Причиной его смерти в Виндзорском замке тогда была названа «преклонная возрастная болезнь». Смерть наступила 9 апреля 2021 года, за два месяца до того, как ему исполнилось бы 100 лет. Автор книги пишет, что принц Филипп «не хотел доживать до своего 100-летия», потому что ему «не нравилась суета, сопровождающая подобные мероприятия».

Реклама

Принц Филипп / © Associated Press

«В последнюю ночь своей жизни он ускользнул от медсестер, проковылял по коридору на ходунках, взял себе пива и выпил его в Дубовой комнате», — добавляет Викерс, описывая последние часы жизни принца.

«На следующее утро он встал, принял ванну, сказал, что плохо себя чувствует, и тихо скончался. К этому моменту он прожил с раком поджелудочной железы почти восемь лет — гораздо дольше, чем обычно длится жизнь с момента постановки диагноза».

Последнее фото принца Филиппа в марте 2021 года

Королева Елизавета II не была рядом в его последние минуты жизни. И, говорят, монарх, была «в ярости от того, что, как это часто бывало в жизни, Филип ушел, не попрощавшись».

Напомним, королева Елизавета II умерла от рака костного мозга в возрасте 96 лет.