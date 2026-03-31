Экс-тренер "Шахтера" возглавил "Тоттенхэм"
Роберто Де Дзерби стал новым наставником "шпор".
Английский "Тоттенхэм" объявил о назначении Роберто Де Дзерби на пост главного тренера.
Как сообщается на официальном сайте "шпор", 46-летний итальянский специалист подписал с клубом долгосрочное соглашение.
Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо отмечал, что лондонцы договорились с Де Дзерби о 5-летнем контракте.
У руля "шпор" Де Дзерби заменил хорвата Игоря Тудора, которого уволили всего после 43 дней на посту.
Последним местом работы Де Дзерби был французский "Марсель", откуда его уволили в феврале этого года.
До этого итальянец возглавлял английский "Брайтон", а перед этим с 2021-го по 2022 год работал главным тренером донецкого "Шахтера". Он покинул "горняков" после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
В настоящее время "Тоттенхэм" близок к вылету из АПЛ. Команда занимает лишь 17-е место, набрав 30 очков за 31 тур.