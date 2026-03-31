ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
145
Время на прочтение
1 мин

Экс-тренер "Шахтера" возглавил "Тоттенхэм"

Роберто Де Дзерби стал новым наставником "шпор".

Автор публикации
Максим Приходько
Роберто Де Дзерби

Роберто Де Дзерби / © Associated Press

Английский "Тоттенхэм" объявил о назначении Роберто Де Дзерби на пост главного тренера.

Как сообщается на официальном сайте "шпор", 46-летний итальянский специалист подписал с клубом долгосрочное соглашение.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо отмечал, что лондонцы договорились с Де Дзерби о 5-летнем контракте.

У руля "шпор" Де Дзерби заменил хорвата Игоря Тудора, которого уволили всего после 43 дней на посту.

Последним местом работы Де Дзерби был французский "Марсель", откуда его уволили в феврале этого года.

До этого итальянец возглавлял английский "Брайтон", а перед этим с 2021-го по 2022 год работал главным тренером донецкого "Шахтера". Он покинул "горняков" после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

В настоящее время "Тоттенхэм" близок к вылету из АПЛ. Команда занимает лишь 17-е место, набрав 30 очков за 31 тур.

Дата публикации
Количество просмотров
145
Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie