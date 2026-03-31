С какими цветами носить самые трендовые джинсы 2026 года: Андре Тан дал новые советы по стилю

Дизайнер рассказал как сочетать разные модели джинсов с разными цветами, чтобы создавать стильные образы.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Темно-синие джинсы

Такие оттенки хорошо сочетаются с белым, бежевым, пудровым, оливковым цветами и коричневым. Это красика, которая никогда не выйдет из моды.

Белые джинсы

Они сочетаются с пудровым, бежевым, синим и оливковым. Это идеальный вариант для создания легких весенне-летних образов.

Коричневые джинсы

Такие оттенки джинсов — это хит этого года. Лучше всего носить с белым, голубым, оливковым, оттенком «сливочное масло» и с черным.

