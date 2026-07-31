Меньше принуждения, больше мотивации: как ВСУ планируют изменить подход к мобилизации

Мобилизация в Украине / © ТСН

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Чтобы нарастить поток добровольцев и минимизировать принудительные мобилизационные меры, Украине нужно обеспечить достойную оплату труда военных, расширить соцпакет и привлечь дополнительное финансирование.

Такое мнение высказал командир 429-й бригады беспилотных систем «Ахиллес» СБС Юрий «Ахиллес» Федоренко в эфире «Эспрессо».

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«Что касается перспектив и реформы армии, правда будет немного горькой. Для того чтобы провести реформу украинской армии в полной мере и повысить эффективность мобилизации — уменьшить количество принудительной и увеличить добровольную, нужен финансово-экономический ресурс, социальные гарантии, соответствующие пакеты, заработные платы и т.д. Этот ресурс нужно найти», — говорит военный.

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Федоренко отметил, что при нынешних финансово-экономических ограничениях нужно наработать решения, позволяющие изменить баланс между принудительной и добровольной мобилизацией.

«Я убежден, что сейчас под руководством Михаила Васильевича Драпатого будут наработаны предложения, которые с учетом ограничений финансово-экономического ресурса дадут максимальную возможность переломить этот дисбаланс. Принуждения должно становиться меньше, добровольной мобилизации — больше. Но для этого понадобятся время и поддержка украинского общества», — подчеркнул командир.

«Ахиллес» призывает дать новому главку время для работы.

«У нас нет сейчас, в момент, когда новый главнокомандующий в своей должности только набирает обороты, рассказывать ему, как воевать. Он разберется. Это опытный генерал, и он точно знает, что делать», — заверил Федоренко.

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Напомним, 31 июля — дедлайн, когда юноши 2009 года рождения могут стать на военный учет дистанционно через приложение «Резерв+».

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