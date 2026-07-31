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В Хмельницком прогремела серия мощных взрывов (обновлено)
Причина взрывов пока неизвестна. На месте работают все соответствующие службы.
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Сегодня, 31 июля, в Хмельницком раздались мощные взрывы.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
Тревогу в регионе на момент взрыва не объявляли.
«В областном центре раздалось несколько взрывов. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы. Обстоятельства происшествия и подробная информация устанавливаются», — отметил глава ОВА Сергей Тюрин.
Напомним, в Киеве и области утром, 31 июля, жители слышали целый ряд взрывов во время воздушной тревоги. Силы противовоздушной обороны сбивали российские дроны.
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