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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1640
Время на прочтение
1 мин

В Хмельницком прогремела серия мощных взрывов (обновлено)

Причина взрывов пока неизвестна. На месте работают все соответствующие службы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В городе слышали звуки взрыва

В городе слышали звуки взрыва / © Getty Images

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Сегодня, 31 июля, в Хмельницком раздались мощные взрывы.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Тревогу в регионе на момент взрыва не объявляли.

На месте виден черный дым. Фото: соцсети

На месте виден черный дым. Фото: соцсети

«В областном центре раздалось несколько взрывов. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы. Обстоятельства происшествия и подробная информация устанавливаются», — отметил глава ОВА Сергей Тюрин.

Напомним, в Киеве и области утром, 31 июля, жители слышали целый ряд взрывов во время воздушной тревоги. Силы противовоздушной обороны сбивали российские дроны.

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Дата публикации
Количество просмотров
1640
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