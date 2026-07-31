В Хмельницком прогремела серия мощных взрывов (обновлено)

В городе слышали звуки взрыва / © Getty Images

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Сегодня, 31 июля, в Хмельницком раздались мощные взрывы.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

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Тревогу в регионе на момент взрыва не объявляли.

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На месте виден черный дым. Фото: соцсети

«В областном центре раздалось несколько взрывов. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы. Обстоятельства происшествия и подробная информация устанавливаются», — отметил глава ОВА Сергей Тюрин.

Напомним, в Киеве и области утром, 31 июля, жители слышали целый ряд взрывов во время воздушной тревоги. Силы противовоздушной обороны сбивали российские дроны.

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