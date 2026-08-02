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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
527
Час на прочитання
3 хв

"Пішла ти на*уй": у Мілані водійка таксі накинулася на українок з матюками і середнім пальцем

Скандал із водійкою Bolt у Мілані викликав бурхливу реакцію в соцмережах. Українки стверджують, що стали жертвами образ через українську мову. Водійкою могла бути росіянка.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Водійка таксі у Мілані накинулася на українок

Водійка таксі у Мілані накинулася на українок / © inpoland

Напади та образи українців за кордоном за національною ознакою продовжуються. Цього разу неприємний випадок трапився в Італії з українками. Коли жінки їхали таксі сервісу Bolt у Мілані, водійка таксі, зачувши українську мову, облаяла нецензурно жінок, почала їх ображати та показувати непристойні жести.

Про випадок стало відомо з Threads.

Водійка таксі у Мілані накинулася на українок з нецензурною лексикою та жестами

Історією поділилася користувачка aniadaniliuk:

«Їхали сьогодні з подругами в таксі компанії @bolt_ukraine у Мілані. Всю поїздку з водієм Тетяною ніхто не контактував, ми між собою спілкувалися українською мовою. По завершенні поїздки, коли виходили з машини, подруга сказала „дякую“, на що ми отримали реакцію у вигляді образ, нецензурної лексики та жестів».

На відео потрапив лише один фрагмент суперечки, а до нього таксистка дозволила собі чимало образливих слів та жестів, додає дівчина.

Дівчина надіслала звернення до компанії-перевізника та чекає на реакцію. Вона додала, що найбільш образливим є те, що 2026 року людина, яка працює у сфері обслуговування, дозволяє собі погане ставлення до людей через мову, якою вони говорять.

В українському Bolt пообіцяли провести перевірку.

За наявним скриншотом відомо, що жінку-таксистку звали Таня. А судячи з кадрів відео, таксистка могла бути росіянкою.

«Показати тобі середній палець, аби ти „зразумєла“? Іди на*** звідси. Бо ви мене бісите, українки. *****, понаїхали сюди. Давай, іди звідси. Українською вона зі мною говорить, пішла *****», — заявила таксистка на відео.

У коментарях під публікацією українці обурилися:

  • «„Панаєхалі“ каже вона у Мілані?»

  • «Ох і рашистська мерзота»

  • «Дівчата, якщо ви дійсно хочете її покарати, то робіть звернення згідно з італійським законом, а також звертайтеся до представників болта Естонії, бо по відео ви і дякую їй сказали, попри ситуацію».

Також у коментарях знайшлася дівчина, яка також їхала з цією Тетяною. Вона поділилася, що це було торік. Ця жінка також спитала українок, звідки вони, і почала говорити з ними російською.

«Я, звісно, відповіла різко, що російською не розмовляємо і не знаємо. Тоді вона просто промовчала, але вайб уже був неприємний, і відчуття, що вона з Росії, але хотілося просто чимшвидше вийти. Вам вона таки показала своє справжнє лице».

Звісно, у коментарі прийшли і люди, які почали заявляти, що українці за кордоном не мають спілкуватися українською, а лише англійською чи мовою країни перебування.

У коментарях нагадали, що в Італії передбачена сувора кримінальна відповідальність за расизм та ксенофобію — основними покараннями є Закон Манчіно (Legge Mancino) та статті КК 604-bis і 604-ter. Жінку можуть покарати такими методами: ув’язненням до 1 року 6 місяців або штрафом до 6 000 євро, або за підбурювання до ненависті — позбавленням волі від 6 місяців до 4 років.

Напади на українців у Польщі: останні новини

Нагадаємо, у Польщі правоохоронці затримали 63-річного мешканця гміни Лешноволя після публікації в соціальних мережах відео, на яких він погрожував українцям, ображав їх за національною ознакою та пошкодив їхній автомобіль. Записи оприлюднив 25-річний українець, який мешкає з підозрюваним в одному багатоквартирному будинку.

У середині липня до поліції Пясечно надійшла заява про публічні образи, після чого було відкрито кримінальне провадження. Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі: за скоєння злочинів на ґрунті національної ненависті та погрози йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Ще один з десятків випадків нападів поляків на українців трапився поблизу Скавіни. Поляк з будівельної бригади на території складу Lidl напав на двох громадян України з іншої компанії. Вiн нецензурно обзивав потерпілих, закликав їх іти «на фронт» та застосував фізичне насильство, тоді як українці не відповідали на провокації.

Оскільки нападник був одягнений у жилет із написом «Grupa Stadnicki», компанія з виробництва захисних щитів швидко ідентифікувала свого робітника. Член правління Лукаш Стадницький заявив про неприпустимість такої поведінки та повідомив про негайне звільнення агресивного співробітника без слухання його пояснень.

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