Чи закриті двері НАТО для України: посол Британії відреагував на слова Залужного

Велика Британія / © Getty Images

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Велика Британія хотіла б бачити Україну членом НАТО, однак наразі всередині Альянсу щодо цього немає консенсусу.

Про це заявив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон в інтерв’ю РБК-Україна, коментуючи нещодавні слова Валерія Залужного.

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Посол України у Великій Британії раніше заявив, що вже 12 років чує про перспективу вступу України до НАТО, але не вірить, що це станеться. Він також висловив думку, що стандарти Альянсу застаріли.

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Кромптон наголосив, що НАТО залишається важливим партнером України.

«Позиція Великої Британії полягає в тому, що ми хотіли б, щоб Україна приєдналася, але в рамках НАТО як блоку з цього приводу немає консенсусу», — сказав дипломат.

Головне — гарантії безпеки

За словами Кромптона, будь-яка майбутня мирна угода має дати українцям упевненість, що нового нападу Росії не буде.

«Я вважаю, що під час переговорного процесу минулого року всі визнали: щоб мирна угода була стійкою, українці мають вірити, що на них більше не нападуть», — зазначив посол.

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Першим елементом таких гарантій він назвав сильні Збройні сили України та оборонну промисловість, які тривалий час отримуватимуть підтримку партнерів.

«Я вважаю, що першим елементом будь-яких гарантій безпеки є сильні Збройні сили України та оборонна промисловість, які протягом тривалого часу отримують фінансову підтримку від Європи та інших країн», — сказав Кромптон.

Другим елементом може стати присутність європейських військ на території України та авіації в небі. Такі дискусії, за його словами, тривають у межах «коаліції рішучих».

У НАТО вже хочуть вчитися в України

Окремо Кромптон прокоментував слова Залужного про стандарти НАТО. За його словами, раніше саме Україна прагнула переймати досвід Альянсу, однак тепер ситуація змінилася.

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«Раніше, коли ми вперше налагодили партнерство між НАТО та Україною, Україна прагнула переймати стандарти НАТО та забезпечити взаємосумісність. Гадаю, зараз усі в НАТО усвідомлюють, що ми можемо багато чого навчитися від України», — заявив дипломат.

За його словами, йдеться передусім про бойовий досвід України, швидкість упровадження інновацій та здатність військових і інженерів адаптуватися в умовах війни.

Кромптон висловив сподівання, що військове партнерство між Україною та НАТО надалі лише посилюватиметься.

Що Залужний заявив про НАТО

Нагадаємо, посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний не вірить, що наша держава зможе вступити до НАТО.

«Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо!» — вважає Залужний.

В МЗС наголосили, що вчорашні слова Залужного, що нібито Україна не буде в НАТО, вирвані з контексту.

«Слова посла щодо перспектив членства України в НАТО були вихоплені з контексту та набули резонансу, хоча у повній цитаті йшлося насамперед про JEF, а не НАТО. Це логічно, бо Британія є рамковою державою та лідером JEF. Що стосується вступу до НАТО, то цим напрямом опікується Місія України при НАТО», — пояснили в МЗС у коментарі журналістам.

У відомстві наголосили: курс України на вступ до Північноатлантичного альянсу залишається незмінним. Альтернативи членству України в НАТО нема, якщо союзники прагнуть забезпечити гарантовану безпеку та мир в євроатлантичному просторі.

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