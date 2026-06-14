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- Украина
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Системных нарушителей ПДД предлагают лишать водительских прав
Водители, регулярно нарушающие правила, должны проходить повторные тесты. Такое наказание предлагает нардепка.
Системных нарушителей ПДД нужно лишать водительских прав — штрафов мало.
Об этом в эфире «Киев24» заявила внефракционная народная депутат Оксана Савчук.
«Водители, регулярно нарушающие правила, должны проходить повторные тесты. В отдельных случаях их можно не допускать к пересдаче экзаменов, если они представляют опасность на дороге», — отметила она.
По ее словам, для части водителей, в том числе владельцев дорогих авто, штрафы не являются сдерживающим фактором. Также, по оценкам экспертов, потери Украины из-за ДТП составляют около 1,4% ВВП.
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Министерство внутренних дел в ближайшее время представит предложения по усилению ответственности за нарушение ПДД.
Среди возможных нововведений — изъятие водительских удостоверений, ограничение права управления и обязательная пересдача экзаменов для систематических нарушителей.
В настоящее время в Украине уже работают сотни камер автоматической фиксации скорости и патрульные экипажи, контролирующие соблюдение ПДД.
Между тем, Кабинет министров Украины готовит пакет решений для повышения безопасности дорожного движения. Среди запланированных изменений существенное усиление ответственности за регулярное игнорирование правил дорожного движения.