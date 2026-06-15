Украина показала новое подводное оружие: что известно о дроне SEA TRIDENТ

Подводный беспилотник SEA TRIDENТ. Фото: Милитарный / © Украинский милитарный портал

Реклама

Украинская компания Global Mark представила тяжелый подводный беспилотник SEA TRIDENT. Он предназначен для поражения стратегических объектов. Разработку представили на международной выставке оборонной промышленности Eurosatory в Париже.

Об этом сообщает «Милитарный».

Главные характеристики SEA TRIDENT

SEA TRIDENT создали для тайных операций в море, где главное — быть незаметным и работать без управления извне. Благодаря своим характеристикам дрон может незаметно заходить в определенные районы, чтобы наносить удары, доставлять грузы, перехватывать и уничтожать вражеские подводные беспилотники.

Реклама

Благодаря системе разумной навигации дрон может поражать цели на большом расстоянии. Он способен преодолеть до 2000 миль, что позволяет ему выполнять долгие задачи без внешнего вмешательства.

Подводный беспилотник SEA TRIDENТ. Фото: Милитарный / © Украинский милитарный портал

SEA TRIDENT относится к классу тяжелых подводных аппаратов: его масса составляет 10 000 кг, а габариты — 10 000 × 2 000 × 1 500 мм. Дрон способен развивать скорость до 10 узлов (18,5 км/ч), двигаясь в крейсерском режиме со скоростью 6 узлов (11 км/ч). Рабочая глубина погружения до 60 м позволяет ему эффективно действовать в прибрежных зонах.

Подводный беспилотник SEA TRIDENТ. Фото: Милитарный / © Украинский милитарный портал

Изготовление оружия для Украины — последние новости

Напомним, украинские оборонные компании массово рассредоточивают свое производство по разным локациям и призывают европейских партнеров срочно перенять этот опыт для защиты от российских атак.

Ранее мы писали, что Украина играет ключевую роль в развитии современных подходов к применению беспилотных систем на поле боя. В США заявили, что отстают от Украины в вопросах производства и разработки дронов.

Реклама

К слову, Украина успешно опробовала новую ракету-перехватчик FP-7.x, которая должна стать более дешевой альтернативой американским ракетам Patriot. Производитель Fire Point уже готовится к масштабированию производства и интеграции ракеты в систему ПВО Freya.

Новости партнеров