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- Украина
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Украина показала новое подводное оружие: что известно о дроне SEA TRIDENТ
Украина представила новый тяжелый подводный дрон SEA TRIDENT. Аппарат способен доставлять до 1000 кг груза на расстояние до 2000 миль и предназначен для выполнения стратегических задач в море.
Украинская компания Global Mark представила тяжелый подводный беспилотник SEA TRIDENT. Он предназначен для поражения стратегических объектов. Разработку представили на международной выставке оборонной промышленности Eurosatory в Париже.
Об этом сообщает «Милитарный».
Главные характеристики SEA TRIDENT
SEA TRIDENT создали для тайных операций в море, где главное — быть незаметным и работать без управления извне. Благодаря своим характеристикам дрон может незаметно заходить в определенные районы, чтобы наносить удары, доставлять грузы, перехватывать и уничтожать вражеские подводные беспилотники.
Благодаря системе разумной навигации дрон может поражать цели на большом расстоянии. Он способен преодолеть до 2000 миль, что позволяет ему выполнять долгие задачи без внешнего вмешательства.
SEA TRIDENT относится к классу тяжелых подводных аппаратов: его масса составляет 10 000 кг, а габариты — 10 000 × 2 000 × 1 500 мм. Дрон способен развивать скорость до 10 узлов (18,5 км/ч), двигаясь в крейсерском режиме со скоростью 6 узлов (11 км/ч). Рабочая глубина погружения до 60 м позволяет ему эффективно действовать в прибрежных зонах.
Изготовление оружия для Украины — последние новости
Напомним, украинские оборонные компании массово рассредоточивают свое производство по разным локациям и призывают европейских партнеров срочно перенять этот опыт для защиты от российских атак.
Ранее мы писали, что Украина играет ключевую роль в развитии современных подходов к применению беспилотных систем на поле боя. В США заявили, что отстают от Украины в вопросах производства и разработки дронов.
К слову, Украина успешно опробовала новую ракету-перехватчик FP-7.x, которая должна стать более дешевой альтернативой американским ракетам Patriot. Производитель Fire Point уже готовится к масштабированию производства и интеграции ракеты в систему ПВО Freya.