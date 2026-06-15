ДЕСС озвучила єдину вимогу до УПЦ МП після удару РФ по Лаврі

ДЕСС звернулася до вірян УПЦ після цинічного обстрілу Лаври / © Управління ДСНС Києва

Реклама

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті після цинічного удару РФ по Успенському собору Києво-Печерської лаври опублікувала заклик до представників Української православної церкви Московського патріархату вийти зі складу російської церкви.

Про це ідеться в заяві ДЕСС.

У відомстві наголосили, що ілюзії тих, хто сподівався, що Лавру росіяни не обстрілюватимуть, та що є місця, які лишаються сакральними навіть для російських варварів, котрі послідовно втрачають людську подобу, — усі ці ілюзії вщент розбиті в ніч на 15 червня.

Реклама

У ДЕСС певні, що чекати на осуд цього злочину чи бодай на співчуття від очільника РПЦ патріарха Кирила — наївно, адже він давно став співучасником воєнних злочинів Кремля.

«Особа, чиє ім’я дотепер підносять як „Отця і Господина“ в деяких храмах України, „не помітив“ вбивства понад 800 українських дітей, сотень зруйнованих храмів, замордованих священників, у тому числі і тих, хто до кінця свого земного життя вважав його першоієрархом», — йдеться у заяві.

Тому ДЕСС вкотре закликає керівництво, духовенство, ченців і черниць, мирян Української Православної Церкви вийти зі складу Московського патріархату, «який давно уже виправдовує зло, дітовбивство і богохульство».

«Подумайте лише, чи може православний християнин у будь-який спосіб бути пов’язаним із організацією, яка прямо закликає знищити нас, українців різного етнічного походження, без огляду на наші погляди і переконання? Чи не настав час на п’ятому році повномасштабної війни, яку із ентузіазмом благословляє і блюзнірськи прославляє Московський патріархат, сказати йому рішуче „ні“?», — закликали у ДЕСС.

Реклама

Також у відомстві пояснили, що вірян УПЦ МП «брутально і безперервно обманюють», коли стверджують, що держава хоче конфіскувати їхні храми і майно.

«Усе, що вимагає Українська держава від Української Православної Церкви — це вийти зі складу Московського патріархату, який хоче знищити усіх нас. Неправдою є те, що держава вимагає від Української Православної Церкви стати частиною іншої Церкви; змінити юліанський календар на новоюліанський, заборонити церковнослов’янську мову, зрадити старим звичаям. Ви самі бачите, де є зло, яке вже не ховається, але ще вражаюче лицемірно заявляє, що іде захистити вас», — пояснили у відомстві.

Нагадаємо, майже 700 ворожих безпілотників та десятки ракет атакували Україну цієї ночі. ТСН.ua зібрав усе про нічну атаку по Україні 15 червня.

Зокрема, під ударом опинився один із найбільших християнських центрів України — Києво-Печерська лавра. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на даху Успенського собору.

Реклама

Новини партнерів