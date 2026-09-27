Что люди видят перед смертью: врач хосписа рассказал о необычных видениях пациентов

Глаза / © Pixabay

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Люди перед смертью могут видеть во сне умерших близких или даже домашних животных. Врач хосписа Крис Керр, который почти три десятилетия работает с неизлечимо больными пациентами, рассказал, что такие переживания участились в последние дни и недели жизни.

Об этом Кэрр рассказал Опри Уинфри в ее подкасте, пишет Unilad.

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Что люди видят перед смертью

По словам врача, приближающиеся к концу жизни пациенты все больше времени проводят во сне. Именно во время этого состояния они могут видеть уже умерших людей. Керр называет такие переживания посещениями и отмечает, что они могут быть признаком приближения смерти.

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«Это признак того, что ты очень близок к концу», — сказал врач.

По его словам, такие эпизоды становятся более яркими и участившимися по мере того, как человек приближается к смерти.

Почему врач не называет это обычными снами

Кэрр отмечает, что сами пациенты часто не воспринимают эти переживания как обычные сны.

«Они не похожи на сны, и у них нет символизма, они не метафоры», — пояснил он.

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По словам врача, люди описывают увиденное очень четко и часто убеждены, что действительно встретили кого-то, кого уже нет в живых.

Кэрр отметил, что за 27 лет работы ни один его пациент не спрашивал, что именно может символизировать такое видение.

«Это основано на реальных событиях, реальных людях. Это упоминается с абсолютной ясностью», — сказал врач.

В то же время Керр не утверждает, что такие переживания являются доказательством сверхъестественного. Он описывает то, о чем рассказывают его пациенты в конце жизни.

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Что видят дети перед смертью

По словам врача, у детей такие переживания могут носить другой характер. Многие маленькие пациенты просто не успели потерять близких, поэтому не могут видеть умерших родственников так, как это часто описывают взрослые. Дети же могут видеть домашних животных или других важных для них людей.

«Животное возвращается с тем же значением», — объяснил Керр, имея в виду, что любимец может давать ребенку такое же чувство безопасности и утехи, которое дает взрослому образ умершего родственника.

Врач также рассказал о маленькой пациентке, которая воображала себя внутри замка, который сама для себя построила. Она называла его просто «безопасным местом».

Кэрр отметил, что дети иначе воспринимают границу между мнимым и реальным и имеют меньше понятий для описания смерти и окончательности.

В то же время, по его наблюдениям, они могут достаточно ясно осознавать, что находятся в конце жизни.

«Они часто очень четко понимают, что находятся в конце своей жизни», — сказал врач.

Напомним, мужчина после 7 минут остановки сердца описал удивительные видения. Ни белого света он не видел.

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