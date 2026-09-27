Гуманітарна допомога дронами для окупованих Олешок

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Збройні сили України за допомогою безпілотників доставили близько 4 тонн продуктів та гуманітарної допомоги на 100 локацій у тимчасово окупованих Олешках, де у важких умовах без їжі, води й світла залишаються близько 2000 українців, у тому числі майже 50 дітей, повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. При цьому російські окупанти всіляко перешкоджають доставці: збивають дрони, відбирають і перепродають продукти, а також затримують та катують місцевих жителів за отримання цієї допомоги.