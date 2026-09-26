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ТСН у соціальних мережах

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Пекло в Києві: дрон прошив багатоповерхівку наскрізь! Влучання у будинки, дитсадок, ТРЦ

Пекло в Києві: дрон прошив багатоповерхівку наскрізь! Влучання у будинки, дитсадок, ТРЦ

Пекло в Києві: дрон прошив багатоповерхівку наскрізь! Влучання у будинки, дитсадок, ТРЦ

Цієї ночі Київ пережив черговий ворожий удар, внаслідок якого зафіксовано пошкодження у чотирьох районах: Дарницькому, Оболонському, Святошинському та Солом’янському. Ворожий безпілотник вибухнув лише за два метри від житлової п'ятиповерхівки – будівлю буквально прошило наскрізь, а перший поверх вигорів ущент. Постраждало щонайменше 5 людей, десятки евакуйовано. Окрім житлових будинків, пошкоджено два супермаркети (зокрема в ТРЦ Lavina Mall), повністю знищено приватний дитячий садок на Оболоні, пошкоджено будівлі ліцею, університету та бізнес-центру, що спричинило збої у роботі дата-центрів. Усі подробиці нічного терору, моторошні розповіді вцілілих мешканців та кадри ліквідації наслідків – дивіться у сюжеті журналістки ТСН Валентини Доброти.    

Дата публікації
Кількість переглядів
1

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