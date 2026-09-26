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ТСН у соціальних мережах

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ТСН 19:30 26 вересня | Атаки на Київ! Перебої зі світлом! "Бавовна" на НПЗ на Кубані!

ТСН 19:30 26 вересня | Атаки на Київ! Перебої зі світлом! "Бавовна" на НПЗ на Кубані!

ТСН 19:30 26 вересня | Атаки на Київ! Перебої зі світлом! "Бавовна" на НПЗ на Кубані!

Дивіться повний випуск ТСН 19.30 онлайн від 26 вересня 2026 року. У цьому випуску:

- У стані постійних тривог і "прильотів": як минула доба в Києві?

- Росіяни запустили 173 ударні дрони різного типу минулої ночі: зафіксовано влучання на 19 локаціях, ще на восьми – падіння уламків.

- Ворог вдарив по об'єктах енергетики на Полтавщині, Миколаївщині та Вінниччині.

- На Одещині через російську атаку палала траса: постранені троє людей, у селі Мирне пошкоджені три вантажівки.

- Окупанти ударили FPV-дроном по цивільному автомобілю в Дружківці на Донеччині: двоє людей вбиті, ще двоє поранені.

- Росіяни атакували приватний сектор Запоріжжя: загинули дві жінки, семеро людей поранені. Репортаж Дар'ї Назарової.

- Двоє вбитих і шестеро поранених людей у Сумах: росіяни атакували місто керованими авіабомбами.

- Тисячі тонн токсичних речовин викидають в атмосферу масштабні пожежі після російських ударів: чим ми насправді дихаємо і як це обернеться в майбутньому?

- "Люті" дрони атакували в Краснодарському краї Ільський НПЗ, який забезпечує пальним підрозділи Південного військового округу російської армії.

- США виділять обіцяну допомогу Україні: про яку суму йдеться і що з пакета вилучили?

- Зеленський: Трамп остаточно погодив передaння Україні ліцензій на виробництво ракет для Patriot.

- Президент підписав указ запровадження санкцій проти причетних до незаконних "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.

- Нові правила протезування для людей зі складними та множинними ампутаціями: уряд збільшив термін авансування виробників до 4 місяців.

- Понад 300 тисяч гривень на прощання: колишній генпрокурор Кравченко, який не повернувся із відрядження і шукає політичного притулку в Австрії, отримав розрахунок після звільнення.

- «Ігри сильних духом»: як українські ветерани змагалися за звання найсильніших в австрійському Земмерінґу?

- "Бабиного літа" може не бути: прогноз погоди на вихідні.

Дата публікації
Кількість переглядів
1

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