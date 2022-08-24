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У Росії впав вертоліт Мі-2

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У Росії впав вертоліт Мі-2

Ілюстративне фото / Фото: Getty Images

Вертоліт Мі-2 впав на території Ставропольського краю Росії 24 серпня. За попередніми даними, постраждалих немає.

На місці аварії спалахнула пожежа.

Про це повідомили в ГУ МНС у регіоні. 

За даними місцевої влади, виявити пілота поки не вдалося. Також невідомо, скільки саме людей перебували на борту.

Пожежу на місці аварії вертольота локалізовано. Південна транспортна прокуратура розпочала перевірку.

Згодом стало відомо, що вертоліт Мі-2 займався сільськогосподарськими роботами, але не на території району. Ймовірно, його переганяли з точки на точку, повідомив голова Передгірного муніципального округу Ставропольського краю Микола Бондаренко.

Причиною катастрофи могла стати погана погода.

Нагадаємо, українські війська збили російський безпілотник у небі над Вінницькою областю.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1405
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