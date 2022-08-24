Столиця Росії у вогні: на півночі Москви - масштабна пожежа (відео)

У середу, 24 серпня, на півночі Москви горить склад з магазинами. Пожежа сягнула величезних масштабів.

За інформацією росЗМІ, під час пожежі є загиблий та постраждалі.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Пожежа охопила склад із магазинами на півночі Москви, постраждали троє людей. Пожежі надано підвищений ранг складності. За інформацією МНС РФ, його площа становить 800 кв. метрів. До 1,5 тис. кв. метрів зросла площа пожежі на складі на півночі Москви", - йдеться у повідомленні розЗМІ.

Як додає пропагандистське видання з посиланням на столичну прокуратуру, через пожежу на складі на півночі Москви є загиблий та постраждалі.

Нагадаємо, у столиці РФ - Москві - невідомі в середу, 24 серпня, повідомили про замінування усіх торгових центрів.

Масований обстріл України – під ударами Бахмут, Харків, Дніпропетровщина

Читайте також: