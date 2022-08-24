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Столица России в огне: на севере Москвы – масштабный пожар (видео)

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Столица России в огне: на севере Москвы – масштабный пожар (видео)

В среду, 24 августа, на севере Москвы горит склад с магазинами. Пожар достиг огромных масштабов.

По информации росСМИ, во время пожара есть погибший и пострадавшие.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

"Пожар охватил склад с магазинами на севере Москвы, пострадали три человека. Пожару предоставлен повышенный ранг сложности. По информации МЧС РФ, его площадь составляет 800 кв. метров. До 1,5 тыс. кв. метров возросла площадь пожара на складе на севере Москвы ", – говорится в сообщении росСМИ.

Как добавляет пропагандистское издание со ссылкой на столичную прокуратуру, из-за пожара на складе на севере Москвы есть погибший и пострадавшие.

Напомним, в столице РФ – Москве – неизвестные в среду, 24 августа, сообщили о заминировании всех торговых центров

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