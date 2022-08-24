"Вместе мы победим": Зеленский поблагодарил Байдена за почти $3 миллиарда помощи

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за объявленный 24 августа беспрецедентный пакет помощи в сфере безопасности.

Поблагодарил глава государства и за поздравление с Днем Независимости Украины.

Об этом Зеленский написал в Сети.

"Благодарен президенту США Джо Байдену и народу США за мощные поздравления с Днем Независимости Украины – беспрецедентный пакет помощи в сфере безопасности в размере почти 3 миллиардов долларов", – говорится в заявлении.

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"Народ Украины, все наши защитники высоко ценят непреклонную поддержку США. Вместе мы победим!" – добавил президент.

Напомним, 24 августа в Белом доме объявили о крупнейшем пакете военной помощи Украине с начала войны 24 февраля. Официальная цифра – 2,98 млрд долл.

Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, в пакет вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары.

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