У Вінницькій області збили російський безпілотник

Ворожий безпілотник залетів на Вінниччину.
Ворожий безпілотник сьогодні, 24 серпня, залетів у Вінницьку область.
Ворожого розвідника збили наші військові.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegramm.
"Сьогодні ворог лютує, як ніколи. Дякую нашим захисникам, що відбивають спроби противника атакувати Україну", - написав Тимошенко.
Нагадаємо, раніше голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив ракетні удари по області.
Читайте також:
Експерт оцінив ризики ракетних ударів РФ у другій половині дня 24 серпня