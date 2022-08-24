У Вінницькій області збили російський безпілотник

Ворожий безпілотник сьогодні, 24 серпня, залетів у Вінницьку область.

Ворожого розвідника збили наші військові.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegramm.



"Сьогодні ворог лютує, як ніколи. Дякую нашим захисникам, що відбивають спроби противника атакувати Україну", - написав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив ракетні удари по області.

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