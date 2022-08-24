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В Винницкой области сбили российский беспилотник

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В Винницкой области сбили российский беспилотник

Вражеский беспилотник залетел в Винницкую область.

Вражеский беспилотник сегодня, 24 августа, залетел в Винницкую область.

Вражеского разведчика сбили наши военные.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegramm.

"Сегодня враг свирепствует, как никогда. Спасибо нашим защитникам, которые отражают попытки противника атаковать Украину", — написал Тимошенко.

Напомним, ранее глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил ракетные удары по области.

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