В Винницкой области сбили российский беспилотник

Вражеский беспилотник залетел в Винницкую область.
Вражеский беспилотник сегодня, 24 августа, залетел в Винницкую область.
Вражеского разведчика сбили наши военные.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegramm.
"Сегодня враг свирепствует, как никогда. Спасибо нашим защитникам, которые отражают попытки противника атаковать Украину", — написал Тимошенко.
Напомним, ранее глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил ракетные удары по области.
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