"Прилеты" в Хмельницкой области: глава ОВА подтвердил ракетные удары РФ

Глава ОВА призвал жителей области оставаться в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги.

Об этом глава области сообщил в соцсети.

"Имеем прилеты вражеских ракет в Хмельницкой области. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях!", — коротко написал Гамалий.

Отметим, что воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 16:48, которая продолжается. Призываем всем пройти в ближайшие бомбоубежища.

Напомним, в СМИ появилась информация, что в Хмельницкой области 24 августа местные жители слышали взрывы, прогремевшие во время последней воздушной тревоги.

Напомним, российские кафиры 24 августа продолжают терроризировать Украину угрозами ракетных ударов. По состоянию на 17:32, воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме АР Крым.

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