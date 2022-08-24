"Прилеты" в Хмельницкой области: глава ОВА подтвердил ракетные удары РФ

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтверждает ракетные удары по области.
Глава ОВА призвал жителей области оставаться в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги.
Об этом глава области сообщил в соцсети.
"Имеем прилеты вражеских ракет в Хмельницкой области. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях!", — коротко написал Гамалий.
Отметим, что воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 16:48, которая продолжается. Призываем всем пройти в ближайшие бомбоубежища.
Напомним, в СМИ появилась информация, что в Хмельницкой области 24 августа местные жители слышали взрывы, прогремевшие во время последней воздушной тревоги.
Напомним, российские кафиры 24 августа продолжают терроризировать Украину угрозами ракетных ударов. По состоянию на 17:32, воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме АР Крым.
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Перед этим мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что с территории Беларуси в Украину летят ракеты.