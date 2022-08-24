Мы с вами одолим орков, а РФ развалится: Резников уверен в победе Украины

А Россию, по мнению украинского министра, ожидает распад на отдельные государственные образования. Таковы последствия будут для страны-оккупанта.

Об этом министр обороны сказал в эфире совместного телемарфона 24 августа.

Также читайте Нападет ли Беларусь на Украину: Буданов оценил риски

"Я желаю нам всем верить в победу Украины, желаю вам и себе верить в то, что добро точно победит зло, потому что мы с вами находимся на светлой стороне силы, а светлая сторона точно имеет преимущество над тьмой. Мы с вами одолим орков, и страна Мордора (Россия – ред.), поверьте мне, развалится на отдельные государственные образования – и мы увидим с вами развал. А ведь мы останемся соборными, независимыми и едиными", — отметил Резников.

Министр рассказал, что он был убежден, что Украина будет дружить со всеми соседями, и не ожидал циничного нападения РФ.

"Я был убежден, что мы будем дружить с нашими соседями, и мне и в голову не могло прийти, что наиболее нагло и коварно поведет себя ближайший сосед", – сказал Резников.

Напомним, над Черниговщиной ПВО сбила вражеский беспилотник.

Читайте также: