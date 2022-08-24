Ми з вами здолаємо орків, а РФ розвалиться: Резніков впевнений в перемозі України

А на Росію, на думку українського міністра, чекає розпад на окремі державні утворення. Такі будуть наслідки для країни-окупантки.

Про це міністр оборони сказав в ефірі спільного телемарфону 24 серпня.

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"Я бажаю нам усім вірити у перемогу України, бажаю вам і собі вірити в те, що добро точно переможе зло, тому що ми з вами знаходимося на світлій стороні сили, а світла сторона точно має перевагу над темрявою. Ми з вами здолаємо орків, і країна Мордору (Росія – ред.), повірте мені, розвалиться на окремі державні утворення – і ми побачимо з вами розвал. А ми ж залишимося соборними, незалежними та єдиними", - зазначив Резніков.

Міністр розповів, що він був переконаний, що Україна буде дружити з усіма сусідами, і не очікував цинічого нападу РФ.

"Я був переконаний, що ми будемо дружити з нашими сусідами, і мені й у голову не могло прийти, що найбільш нахабно і підступно поведе себе найближчий сусід", – сказав Резніков.

Нагадаємо, над Чернігівщиною ППО збила ворожий безпілотник.

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