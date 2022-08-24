На Житомирщині повідомляють про вибухи

У Житомирській області 24 серпня було чутно звуки вибухів, які пролунали під час повітряної тривоги.

На Житомирщині, можливо, працює протиповітряна оборона, проте офіційного підтвердження цьому немає.

Про звуки вибухів повідомили в ЗСУ.

Житомирщина. Чутно вибухи. Попередньо, працює ППО. Будьте в укриттях!" – йдеться в короткій заяві.

Очільник Овруцької громади Іван Коруд у коментарі "Суспільному" розповів, що жителі громади чули звуки вильотів двох ракет з території Білорусі. У самій Овруцькій громаді наразі тихо.

Зауважимо, що повітряна тривога оголошена у всії регіонах України, окрім Криму.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник повідомив, що загроза ракетних ударів по Україні зберігається в будь-яку пору дня і не тільки 24 серпня – у День Незалежності.

Масований обстріл України – під ударами Бахмут, Харків, Дніпропетровщина

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