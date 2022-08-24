У Хмельницькій області під час повітряної тривоги чути вибухи - ЗМІ

У Хмельницькій області 24 серпня місцеві жителі чули вибухи.
Потужні вибухи пролунали під час останньої повітряної тривоги.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Зазначимо, що повітряну тривогу в Хмельницькій області оголосили о 16:48. Після цього місцеві жителі повідомили, що чули звуки вибухів. Офіційної інформації про це наразі немає.
Нагадаємо, російські окупанти 24 серпня продовжують тероризувати Україну загрозами ракетних ударів. Станом на 17:32 повітряна тривога оголошена у всіх областях України, крім АР Крим.
Моніторингова група "Білоруський Гаюн" повідомила, що з території Білорусі на Україну летять ракети.
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