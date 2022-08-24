"Прильоти" у Хмельницькій області: голова ОВА підтвердив ракетні удари РФ

Голова ОВА закликав жителів області залишатися в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги.

Про це очільник області повідомив у соцмережі.

"Маємо прильоти ворожих ракет в Хмельницькій області. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях!", - коротко написав Гамалій.

Зазначимо, що повітряну тривогу в Хмельницькій області оголосили о 16:48, яка досі триває. Закликаємо усім пройти у найближчі бомбосховища.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що у Хмельницькій області 24 серпня місцеві жителі чули вибухи, які пролунали під час останньої повітряної тривоги.

Нагадаємо, російські окупанти 24 серпня продовжують тероризувати Україну загрозами ракетних ударів. Станом на 17:32 повітряна тривога оголошена у всіх областях України, крім АР Крим.

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