"Прильоти" у Хмельницькій області: голова ОВА підтвердив ракетні удари РФ

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтверджує ракетні удари по області.
Голова ОВА закликав жителів області залишатися в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги.
Про це очільник області повідомив у соцмережі.
"Маємо прильоти ворожих ракет в Хмельницькій області. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях!", - коротко написав Гамалій.
Зазначимо, що повітряну тривогу в Хмельницькій області оголосили о 16:48, яка досі триває. Закликаємо усім пройти у найближчі бомбосховища.
Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що у Хмельницькій області 24 серпня місцеві жителі чули вибухи, які пролунали під час останньої повітряної тривоги.
Нагадаємо, російські окупанти 24 серпня продовжують тероризувати Україну загрозами ракетних ударів. Станом на 17:32 повітряна тривога оголошена у всіх областях України, крім АР Крим.
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Перед цим моніторингова група "Білоруський Гаюн" повідомила, що з території Білорусі на Україну летять ракети.