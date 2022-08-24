В Житомирской области сообщают о взрывах

В Житомирской области 24 августа были слышны звуки взрывов, раздавшихся во время воздушной тревоги.

В Житомирской области, возможно, работает противовоздушная оборона, однако официального подтверждения этому нет.

О звуках взрывов сообщили в ВСУ.

"Житомирская область. Слышны взрывы. Предварительно, работает ПВО. Будьте в укрытиях!" – говорится в коротком заявлении.

Глава Овручской громады Иван Коруд в комментарии "Суспільному" рассказал, что жители громады слышали звуки вылетов двух ракет с территории Беларуси. В самой Овручской громаде пока тихо.

Заметим, что воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, кроме Крыма.

Напомним, военный эксперт Петр Чернык сообщил, что угроза ракетных ударов по Украине сохраняется в любое время дня и не только 24 августа – в День Независимости.

Массированный обстрел Украины – под ударами Бахмут, Харьков, Днепропетровская область

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