В Винницкой области раздались взрывы: в ОВА рассказали подробности

В Винницкой области в среду, 24 августа, во время последней воздушной тревоги раздались взрывы.
Известно, что в области сработала система противовоздушной обороны.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
"В Винницкой области работает ПВО! Воздушный объект уничтожен. Позже детали", — написал Борзов.
Глава Винницкой ОВ призвал местных жителей находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Напомним, в День Независимости Украины, 24 августа, российские войска ударили по Миргороду Полтавской области. Войска РФ нанесли групповой удар ракетами "Воздух-Поверхность", вероятно, Х-22 по Миргороду.
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