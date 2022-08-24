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В Винницкой области раздались взрывы: в ОВА рассказали подробности

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В Винницкой области раздались взрывы: в ОВА рассказали подробности

Фото: скриншот с видео

В Винницкой области в среду, 24 августа, во время последней воздушной тревоги раздались взрывы.

Известно, что в области сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"В Винницкой области работает ПВО! Воздушный объект уничтожен. Позже детали", — написал Борзов.

Глава Винницкой ОВ призвал местных жителей находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Напомним, в День Независимости Украины, 24 августа, российские войска ударили по Миргороду Полтавской области. Войска РФ нанесли групповой удар ракетами "Воздух-Поверхность", вероятно, Х-22 по Миргороду.

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