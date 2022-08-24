ВСУ попали в мост возле Каховской ГЭС

Украинские военные 24 августа попали в мост в Новой Каховке возле гидроэлектростанции, где находятся российские захватчики со своей техникой.

ВСУ удалось поразить четко в цель, однако какую именно – пока неизвестно.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Херсонщина. Новая Каховка – ВСУ снова попали в мост возле ГЭС. Снова четко в цель!" – говорится в коротком заявлении.

Напомним, украинская разведка перехватила разговор оккупантов, в котором они обсудили удары по Антоновскому мосту в Херсонской области и огромные потери, которые командование скрывает от россиян.

Карта боев 24 августа: враг концентрирует удары на Бахмутском и Авдеевском направлениях

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