ЗСУ влучили у міст біля Каховської ГЕС

Українські військові 24 серпня поцілили у міст у Новій Каховці біля гідроелектростанції, де перебувають російські загарбники зі своєю технікою.

ЗСУ вдалося влучити чітко в ціль, проте яку саме – наразі не відомо.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Херсонщина. Нова Каховка – ЗСУ знову влучили в міст біля ГЕС. Знову чітко в ціль!" – йдеться в короткій заяві.

Нагадаємо, українська розвідка перехопила розмову окупантів, у якій вони обговорили удари по Антонівському мосту в Херсонській області та величезні втрати, які командування приховує від росіян.

Мапа боїв 24 серпня: ворог концентрує удари на Бахмутському та Авдіївському напрямах

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