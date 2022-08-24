"Всех замполитов, зам по тылу полностью раз**бали": оккупанты жалуются на точную работу ВСУ (перехват)

Российские оккупанты продолжают нести потери среди личного состава.
Так недавно ВСУ ликвидировали командный пункт 56 бригады ВС РФ.
Об этом свидетельствует разговор двух оккупантов, который перехватило ГУР Минобороны Украины.
Так двое российских солдат по телефону поделились друг с другом жизненными проблемами.
Они обсудили удары по Антоновскому мосту в Херсонской области Украины, а также огромные потери, которые скрывает командование от россиян.
Так, один из оккупантов рассказал другому, что разрушение Антоновского моста осложнило россиянам логистику и сейчас им могут разве что доставлять раненых с фронта.
Другой оккупант спрашивает, не слышал ли он об уничтожении командного пункта 56 бригады.
"Их управление 56 бригады — там всем п**дец. Там ракета прилетела, всех замполитов, зам по тылу, всех, кто сидел в управлении... Командный пункт был, их всех полностью разх**рили", — делится оккупант.
Его же колегу потери мало беспокоят, он больше обеспокоен денежным довольствием. Он жалуется., что пошел воевать только из-за денег, но их не получает.
"По деньгам получается так: если живой остался, то начались проблемы, понимаешь? ", – сказал оккупант.
Как сообщалось, в Беларуси после непродолжительного спада военной активности снова начали фиксировали военную интенсивность. Через сутки, 23 августа, в стране заметили активность белорусских самолетов, движение МАЗ, УАЗ, КамАЗов, Уралов, зафиксировали и движение радиостанции.