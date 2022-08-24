"Всех замполитов, зам по тылу полностью раз**бали": оккупанты жалуются на точную работу ВСУ (перехват)

Так недавно ВСУ ликвидировали командный пункт 56 бригады ВС РФ.

Об этом свидетельствует разговор двух оккупантов, который перехватило ГУР Минобороны Украины.

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Так двое российских солдат по телефону поделились друг с другом жизненными проблемами.

Они обсудили удары по Антоновскому мосту в Херсонской области Украины, а также огромные потери, которые скрывает командование от россиян.

Так, один из оккупантов рассказал другому, что разрушение Антоновского моста осложнило россиянам логистику и сейчас им могут разве что доставлять раненых с фронта.

Другой оккупант спрашивает, не слышал ли он об уничтожении командного пункта 56 бригады.

"Их управление 56 бригады — там всем п**дец. Там ракета прилетела, всех замполитов, зам по тылу, всех, кто сидел в управлении... Командный пункт был, их всех полностью разх**рили", — делится оккупант.

Его же колегу потери мало беспокоят, он больше обеспокоен денежным довольствием. Он жалуется., что пошел воевать только из-за денег, но их не получает.

"По деньгам получается так: если живой остался, то начались проблемы, понимаешь? ", – сказал оккупант.

Как сообщалось, в Беларуси после непродолжительного спада военной активности снова начали фиксировали военную интенсивность. Через сутки, 23 августа, в стране заметили активность белорусских самолетов, движение МАЗ, УАЗ, КамАЗов, Уралов, зафиксировали и движение радиостанции.

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