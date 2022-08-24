В России упал вертолет Ми-2

Вертолет Ми-2 упал на территории Ставропольского края России 24 августа. По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте аварии вспыхнул пожар.
Об этом сообщили в ГУ МЧС в регионе.
По данным местных властей, обнаружить пилота пока не удалось. Также неизвестно, сколько именно людей находились на борту.
Пожар на месте крушения вертолета локализован. Южная транспортная прокуратура приступила к проверке.
Позже стало известно, что вертолет Ми-2 занимался сельскохозяйственными работами, но не на территории района. Вероятно, его перегоняли с точки на точку, сообщил глава Предгорного муниципального округа Ставропольского края Николай Бондаренко.
Причиной крушения могла стать плохая погода.
Напомним, украинские войска сбили российский беспилотник в небе над Винницкой областью.
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