В России упал вертолет Ми-2

Вертолет Ми-2 упал на территории Ставропольского края России 24 августа. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте аварии вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в ГУ МЧС в регионе.

По данным местных властей, обнаружить пилота пока не удалось. Также неизвестно, сколько именно людей находились на борту.

Пожар на месте крушения вертолета локализован. Южная транспортная прокуратура приступила к проверке.

Позже стало известно, что вертолет Ми-2 занимался сельскохозяйственными работами, но не на территории района. Вероятно, его перегоняли с точки на точку, сообщил глава Предгорного муниципального округа Ставропольского края Николай Бондаренко.

Причиной крушения могла стать плохая погода.

Напомним, украинские войска сбили российский беспилотник в небе над Винницкой областью.

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