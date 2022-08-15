Горіховий Спас 2022: що приготувати на святковий стіл

Горіховий Спас - останній з трьох Спасів, які традиційно святкують в серпні. Припадає він на 29 число. Віряни несуть до церкви горіхи, мед та інші продукти, щоб там освятити. А потім роблять з них смачні страви. Що готують на Горіховий Спас - читайте в матеріалі ТСН.ua.

В цей час наші пращури закінчували польові роботи та починали збирати пшеницю та горіхи. Тому свято й отримало таку назву - Горіховий або Хлібний Спас. Щоб здивувати своїх близьких смачними десертами під час застілля, потрібно знати, що традиційно готують на Горіховий Спас.

Пиріг з листового тіста з бананами та яблуками

Щоб отримати приємний аромат, можете додавати до начинки пирога ваніальний цукор, дрібно натерту цедру лимону чи апельсину або мелену корицю. На приготування потрібно не менше 1 години.

Вам знадобляться такі інгредієнти:

1 банан;

2-3 яблука;

500 г листового дріжджового тіста;

0,5 склянки волоських горіхів;

цукрова пудра для присипки;

0,5 склянки цукру;

2 яйця;

100 мл вершків.

Спосіб приготування досить простий:

Розморозити листкове тісто, злегка його розкачати на поверхні, присипаній борошном. Викласти у форму з пергаментом, сформувати бортики. Підсмажити волоські горіхи на сковорідці, крупно порубати їх. Очистити банан і порізати кружечками. Яблука помити, очистити від шкірки та середини, нарізати скибочками. Викласти банани, горіхи та яблука на тісто. Перемішати вершки, цукор та яйця для заливки. Вилити суміш зверху на фрукти. Поставити форму з майбутнім пирогом в духовку на 30-40 хвилин (180 градусів). Пиріг остудити і посипати цукровою пудрою.

Медовий кекс з фініками та горіхами

Що приготувати на Горіховий Спас 2022? / Фото: pixabay.com

На приготування вам знадобиться 1,5 години.

Потрібно взяти:

50 г волоських горіхів;

100 г фініків;

120 г вершкового масла;

220 г меду;

2 яйця;

150 мл молока;

220 г борошна;

1 чайну ложку кориці;

1 чайну ложку соди.

Якщо вам цікаво, що готують на Горіховий Спас? Пропонуємо звернути увагу саме на рецепт цього святкового кексу:

Вершкове масло потрібно розтопити і перемішати з медом, щоб отримати однорідну масу. Влити молоко, ретельно перемішати. В окрему миску розбити яйця, збовтати їх виделкою. Поступово влити медову суміш. Змішати просіяне борошно з содою та корицею. Додавати рідку суміш до борошна порціями, ретельно перемішуючи. Фініки та горіхи порізати, половину з них додати в тісто. Змастити маслом форму для кексу, присипати зверху борошном. Додати тісто, а зверху висипати залишки горіхів та фініків. Випікати 40 хвилин за температури 170 градусів. Потім кекс потрібно остудити і перекласти на окрему тацю.

Тертий пиріг з горіхами та вишнями

Такий десерт багатьом знайомий з дитинства, тому варто приготувати цей цікавий варіант на свято. Вам знадобиться для цього 2 години.

Що потрібно взяти:

200 г м'якого вершкового масла;

3,5-4 склянки борошна;

2 яйця;

2/3 склянки цукру;

1 чайна ложка розпушувача;

2 столові ложки сметани;

дрібка морської солі;

1/2 склянки цукру;

200 г вишень;

жменя волоських горіхів.

Пиріг дуже легко готувати: