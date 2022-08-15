Горіховий Спас 2022: що приготувати на святковий стіл

Горіховий Спас - останній з трьох Спасів, які традиційно святкують в серпні. Припадає він на 29 число. Віряни несуть до церкви горіхи, мед та інші продукти, щоб там освятити. А потім роблять з них смачні страви. Що готують на Горіховий Спас - читайте в матеріалі ТСН.ua.
В цей час наші пращури закінчували польові роботи та починали збирати пшеницю та горіхи. Тому свято й отримало таку назву - Горіховий або Хлібний Спас. Щоб здивувати своїх близьких смачними десертами під час застілля, потрібно знати, що традиційно готують на Горіховий Спас.
Пиріг з листового тіста з бананами та яблуками
Щоб отримати приємний аромат, можете додавати до начинки пирога ваніальний цукор, дрібно натерту цедру лимону чи апельсину або мелену корицю. На приготування потрібно не менше 1 години.
Вам знадобляться такі інгредієнти:
- 1 банан;
- 2-3 яблука;
- 500 г листового дріжджового тіста;
- 0,5 склянки волоських горіхів;
- цукрова пудра для присипки;
- 0,5 склянки цукру;
- 2 яйця;
- 100 мл вершків.
Спосіб приготування досить простий:
- Розморозити листкове тісто, злегка його розкачати на поверхні, присипаній борошном. Викласти у форму з пергаментом, сформувати бортики.
- Підсмажити волоські горіхи на сковорідці, крупно порубати їх. Очистити банан і порізати кружечками. Яблука помити, очистити від шкірки та середини, нарізати скибочками.
- Викласти банани, горіхи та яблука на тісто.
- Перемішати вершки, цукор та яйця для заливки. Вилити суміш зверху на фрукти.
- Поставити форму з майбутнім пирогом в духовку на 30-40 хвилин (180 градусів).
- Пиріг остудити і посипати цукровою пудрою.
Медовий кекс з фініками та горіхами
На приготування вам знадобиться 1,5 години.
Потрібно взяти:
- 50 г волоських горіхів;
- 100 г фініків;
- 120 г вершкового масла;
- 220 г меду;
- 2 яйця;
- 150 мл молока;
- 220 г борошна;
- 1 чайну ложку кориці;
- 1 чайну ложку соди.
Якщо вам цікаво, що готують на Горіховий Спас? Пропонуємо звернути увагу саме на рецепт цього святкового кексу:
- Вершкове масло потрібно розтопити і перемішати з медом, щоб отримати однорідну масу. Влити молоко, ретельно перемішати.
- В окрему миску розбити яйця, збовтати їх виделкою. Поступово влити медову суміш.
- Змішати просіяне борошно з содою та корицею. Додавати рідку суміш до борошна порціями, ретельно перемішуючи.
- Фініки та горіхи порізати, половину з них додати в тісто.
- Змастити маслом форму для кексу, присипати зверху борошном. Додати тісто, а зверху висипати залишки горіхів та фініків.
- Випікати 40 хвилин за температури 170 градусів. Потім кекс потрібно остудити і перекласти на окрему тацю.
Тертий пиріг з горіхами та вишнями
Такий десерт багатьом знайомий з дитинства, тому варто приготувати цей цікавий варіант на свято. Вам знадобиться для цього 2 години.
Що потрібно взяти:
- 200 г м'якого вершкового масла;
- 3,5-4 склянки борошна;
- 2 яйця;
- 2/3 склянки цукру;
- 1 чайна ложка розпушувача;
- 2 столові ложки сметани;
- дрібка морської солі;
- 1/2 склянки цукру;
- 200 г вишень;
- жменя волоських горіхів.
Пиріг дуже легко готувати:
- Яйця з цукром збити до утворення густої піни. Додати вершкове масло, змішати. Потім додати сметану (вона повинна бути густою), розмішати.
- Просіяти борошно, додати розпушувач. Поступово змішати борошно з яєчною сумішшю та замісити тісто. Загорнути його у плівку і покласти до холодильника на 2 години або в морозильну камеру на півгодини.
- Застелити форму пергаментом, присипати борошном. Розділити тісто на дві частини (меншу та більшу). Меншу частину повернути до холодильника, а більшу натерти на крупній тертушці на пергамент. Розрівняти.
- Горіхи порубати, викласти на тісто вишні без кісточок, присипати горіхами та цукром. Зверху натерти ще тіста (меншу частину).
- Пиріг випікати у духовці 40-50 хвилин (180 градусів).
- Витягнути пиріг, розрізати на квадратики, остудити і можна подавати з чаєм або кавою.