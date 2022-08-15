Ореховый Спас 2022: что приготовить на праздничный стол

Ореховый Спас – последний из трех Спасов, традиционно празднующих в августе. Приходится он на 29 число. Верующие несут в церковь орехи, мед и другие продукты, чтобы там освятить. А потом делают из них вкусные блюда. Что готовят на Ореховый Спас – читайте в материале ТСН.ua.
Наши предки приметили, что наши предки в этот день следили за нами. Поэтому праздник и получил такое название – Ореховый или Хлебный Спас. Чтобы удивить близких вкусными десертами во время застолья, нужно знать, что традиционно готовят на Ореховый Спас.
Пирог из листового теста с бананами и яблоками
Чтобы получить приятный аромат, можете добавлять в начинку пирога ваниальный сахар, мелко натертую цедру лимона или апельсина или молотую корицу. На приготовление нужно не менее 1 часа.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 банан;
- 2-3 яблока;
- 500 г листового дрожжевого теста;
- 0,5 стакана грецких орехов;
- сахарная пудра для присыпки;
- 0,5 стакана сахара;
- 2 яйца;
- 100 мл сливок.
Способ приготовления достаточно прост:
- Разморозить слоеное тесто, слегка раскатать его на поверхности, присыпанной мукой. Выложить в форму с пергаментом, сформировать бортики.
- Поджарить грецкие орехи на сковороде, крупно изрубить их. Очистить банан и порезать кружочками. Яблоки помыть, очистить от кожуры и середины, порезать ломтиками.
- Выложить бананы, орехи и яблоки на тесто.
- Перемешайте сливки, сахар и яйца для заливки. Вылить смесь сверху на фрукты.
- Поставить форму с будущим пирогом в духовку на 30-40 минут (180 градусов).
- Пирог остудить и посыпать сахарной пудрой.
Медовый кекс с финиками и орехами
На приготовление вам понадобится 1,5 часа.
Нужно взять:
- 50 г грецких орехов;
- 100 г фиников;
- 120 г сливочного масла;
- 220 г меда;
- 2 яйца;
- 150 мл молока;
- 220 г муки;
- 1 чайную ложку корицы;
- 1 чайную ложку соды.
Если вам интересно, что готовят на Ореховый Спас? Предлагаем обратить внимание именно на рецепт этого праздничного кекса:
- Сливочное масло нужно растопить и перемешать с медом, чтобы получить однородную массу. Влить молоко, тщательно перемешать.
- В отдельную миску разбить яйца, взболтать их вилкой. Постепенно влить медовую смесь.
- Смешать просеянную муку с содой и корицей. Добавлять жидкую смесь к муке порциями, тщательно перемешивая.
- Финики и орехи нарезать, половину из них добавить в тесто.
- Смазать маслом форму для кекса, присыпать сверху мукой. Добавить тесто, а сверху высыпать остатки орехов и фиников.
- Выпекать 40 минут при температуре 170 градусов. Затем кекс нужно охладить и переложить на отдельный поднос.
Тертый пирог с орехами и вишнями
Такой десерт многим знаком с детства, поэтому следует приготовить этот интересный вариант на праздник. Для этого вам понадобится 2 часа.
Что нужно взять:
- 200 г мягкого сливочного масла;
- 3,5-4 стакана муки;
- 2 яйца;
- 2/3 стакана сахара;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 2 столовые ложки сметаны;
- щепотка морской соли;
- 1/2 стакана сахара;
- 200 г вишен;
- горсть грецких орехов.
Пирог очень легко готовить:
- Яйца с сахаром взбить до образования густой пены. Добавить сливочное масло, смешать. Затем добавить сметану (она должна быть густой), размешать.
- Просеять муку, добавить разрыхлитель. Постепенно смешать муку с яичной смесью и замесить тесто. Завернуть его в пленку и положить в холодильник на 2 часа или в морозильную камеру на полчаса.
- Застлать форму пергаментом, присыпать мукой. Разделить тесто на две части (меньшую и большую). Меньшую часть вернуть в холодильник, а большую натереть на крупной терке на пергамент. Разровнять.
- Орехи порубить, выложить на тесто вишни без косточек, присыпать орехами и сахаром. Сверху натереть еще тесто (меньшую часть).
- Пирог выпекать в духовке 40-50 минут (180 градусов).
- Вытащить пирог, разрезать на квадратики, остудить и можно подавать с чаем или кофе.