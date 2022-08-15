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Ореховый Спас 2022: что приготовить на праздничный стол

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Ореховый Спас 2022: что приготовить на праздничный стол

Что готовят на Ореховый Спас: рецепты блюд / Фото: pixabay.com

Ореховый Спас – последний из трех Спасов, традиционно празднующих в августе. Приходится он на 29 число. Верующие несут в церковь орехи, мед и другие продукты, чтобы там освятить. А потом делают из них вкусные блюда. Что готовят на Ореховый Спас – читайте в материале ТСН.ua.

Наши предки приметили, что наши предки в этот день следили за нами. Поэтому праздник и получил такое название – Ореховый или Хлебный Спас. Чтобы удивить близких вкусными десертами во время застолья, нужно знать, что традиционно готовят на Ореховый Спас.

Пирог из листового теста с бананами и яблоками

Чтобы получить приятный аромат, можете добавлять в начинку пирога ваниальный сахар, мелко натертую цедру лимона или апельсина или молотую корицу. На приготовление нужно не менее 1 часа.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 банан;
  • 2-3 яблока;
  • 500 г листового дрожжевого теста;
  • 0,5 стакана грецких орехов;
  • сахарная пудра для присыпки;
  • 0,5 стакана сахара;
  • 2 яйца;
  • 100 мл сливок.

Способ приготовления достаточно прост:

  1. Разморозить слоеное тесто, слегка раскатать его на поверхности, присыпанной мукой. Выложить в форму с пергаментом, сформировать бортики.
  2. Поджарить грецкие орехи на сковороде, крупно изрубить их. Очистить банан и порезать кружочками. Яблоки помыть, очистить от кожуры и середины, порезать ломтиками.
  3. Выложить бананы, орехи и яблоки на тесто.
  4. Перемешайте сливки, сахар и яйца для заливки. Вылить смесь сверху на фрукты.
  5. Поставить форму с будущим пирогом в духовку на 30-40 минут (180 градусов).
  6. Пирог остудить и посыпать сахарной пудрой.

Медовый кекс с финиками и орехами

Что приготовить на Ореховый Спас 2022? / © pixabay.com
Что приготовить на Ореховый Спас 2022? / Фото: pixabay.com

На приготовление вам понадобится 1,5 часа.

Нужно взять:

  • 50 г грецких орехов;
  • 100 г фиников;
  • 120 г сливочного масла;
  • 220 г меда;
  • 2 яйца;
  • 150 мл молока;
  • 220 г муки;
  • 1 чайную ложку корицы;
  • 1 чайную ложку соды.

Если вам интересно, что готовят на Ореховый Спас? Предлагаем обратить внимание именно на рецепт этого праздничного кекса:

  1. Сливочное масло нужно растопить и перемешать с медом, чтобы получить однородную массу. Влить молоко, тщательно перемешать.
  2. В отдельную миску разбить яйца, взболтать их вилкой. Постепенно влить медовую смесь.
  3. Смешать просеянную муку с содой и корицей. Добавлять жидкую смесь к муке порциями, тщательно перемешивая.
  4. Финики и орехи нарезать, половину из них добавить в тесто.
  5. Смазать маслом форму для кекса, присыпать сверху мукой. Добавить тесто, а сверху высыпать остатки орехов и фиников.
  6. Выпекать 40 минут при температуре 170 градусов. Затем кекс нужно охладить и переложить на отдельный поднос.

Тертый пирог с орехами и вишнями

Такой десерт многим знаком с детства, поэтому следует приготовить этот интересный вариант на праздник. Для этого вам понадобится 2 часа.

Что нужно взять:

  • 200 г мягкого сливочного масла;
  • 3,5-4 стакана муки;
  • 2 яйца;
  • 2/3 стакана сахара;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 2 столовые ложки сметаны;
  • щепотка морской соли;
  • 1/2 стакана сахара;
  • 200 г вишен;
  • горсть грецких орехов.

Пирог очень легко готовить:

  1. Яйца с сахаром взбить до образования густой пены. Добавить сливочное масло, смешать. Затем добавить сметану (она должна быть густой), размешать.
  2. Просеять муку, добавить разрыхлитель. Постепенно смешать муку с яичной смесью и замесить тесто. Завернуть его в пленку и положить в холодильник на 2 часа или в морозильную камеру на полчаса.
  3. Застлать форму пергаментом, присыпать мукой. Разделить тесто на две части (меньшую и большую). Меньшую часть вернуть в холодильник, а большую натереть на крупной терке на пергамент. Разровнять.
  4. Орехи порубить, выложить на тесто вишни без косточек, присыпать орехами и сахаром. Сверху натереть еще тесто (меньшую часть).
  5. Пирог выпекать в духовке 40-50 минут (180 градусов).
  6. Вытащить пирог, разрезать на квадратики, остудить и можно подавать с чаем или кофе.

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