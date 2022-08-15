Ореховый Спас 2022: что приготовить на праздничный стол

Ореховый Спас – последний из трех Спасов, традиционно празднующих в августе. Приходится он на 29 число. Верующие несут в церковь орехи, мед и другие продукты, чтобы там освятить. А потом делают из них вкусные блюда. Что готовят на Ореховый Спас – читайте в материале ТСН.ua.

Наши предки приметили, что наши предки в этот день следили за нами. Поэтому праздник и получил такое название – Ореховый или Хлебный Спас. Чтобы удивить близких вкусными десертами во время застолья, нужно знать, что традиционно готовят на Ореховый Спас.

Пирог из листового теста с бананами и яблоками

Чтобы получить приятный аромат, можете добавлять в начинку пирога ваниальный сахар, мелко натертую цедру лимона или апельсина или молотую корицу. На приготовление нужно не менее 1 часа.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 банан;

2-3 яблока;

500 г листового дрожжевого теста;

0,5 стакана грецких орехов;

сахарная пудра для присыпки;

0,5 стакана сахара;

2 яйца;

100 мл сливок.

Способ приготовления достаточно прост:

Разморозить слоеное тесто, слегка раскатать его на поверхности, присыпанной мукой. Выложить в форму с пергаментом, сформировать бортики. Поджарить грецкие орехи на сковороде, крупно изрубить их. Очистить банан и порезать кружочками. Яблоки помыть, очистить от кожуры и середины, порезать ломтиками. Выложить бананы, орехи и яблоки на тесто. Перемешайте сливки, сахар и яйца для заливки. Вылить смесь сверху на фрукты. Поставить форму с будущим пирогом в духовку на 30-40 минут (180 градусов). Пирог остудить и посыпать сахарной пудрой.

Медовый кекс с финиками и орехами

Что приготовить на Ореховый Спас 2022? / Фото: pixabay.com

На приготовление вам понадобится 1,5 часа.

Нужно взять:

50 г грецких орехов;

100 г фиников;

120 г сливочного масла;

220 г меда;

2 яйца;

150 мл молока;

220 г муки;

1 чайную ложку корицы;

1 чайную ложку соды.

Если вам интересно, что готовят на Ореховый Спас? Предлагаем обратить внимание именно на рецепт этого праздничного кекса:

Сливочное масло нужно растопить и перемешать с медом, чтобы получить однородную массу. Влить молоко, тщательно перемешать. В отдельную миску разбить яйца, взболтать их вилкой. Постепенно влить медовую смесь. Смешать просеянную муку с содой и корицей. Добавлять жидкую смесь к муке порциями, тщательно перемешивая. Финики и орехи нарезать, половину из них добавить в тесто. Смазать маслом форму для кекса, присыпать сверху мукой. Добавить тесто, а сверху высыпать остатки орехов и фиников. Выпекать 40 минут при температуре 170 градусов. Затем кекс нужно охладить и переложить на отдельный поднос.

Тертый пирог с орехами и вишнями

Такой десерт многим знаком с детства, поэтому следует приготовить этот интересный вариант на праздник. Для этого вам понадобится 2 часа.

Что нужно взять:

200 г мягкого сливочного масла;

3,5-4 стакана муки;

2 яйца;

2/3 стакана сахара;

1 чайная ложка разрыхлителя;

2 столовые ложки сметаны;

щепотка морской соли;

1/2 стакана сахара;

200 г вишен;

горсть грецких орехов.

Пирог очень легко готовить: