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Ворог гатив по Миколаєву зі "Смерчів" та "Ураганів": деталі

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Ворог гатив по Миколаєву зі "Смерчів" та "Ураганів": деталі

Фото: Управління ДСНС у Миколаєвській області

28 серпня двічі з реактивних систем залпового вогню «Смерч» було завдано удар по Миколаєву.

Про це інформує оперативне командування «Південь»

Як наслідок – виникла пожежа на території елеватора, пошкоджено інші об’єкти інфраструктури. Людських втрат нема.

Надвечір по промисловій інфраструктурі Миколаєва вдарено з «Урагану». Втрат і суттєвих руйнувань нема.

Також Нікопольський район протягом дня російськими окупаційними військами було обстріляно кілька разів з систем залпового вогню «Град» та ствольною важкою артилерією. На відкритій місцевості вогнеборці вгамували пожежу, вибухами пошкоджено житлові будинки. Загинула жінка, поранено ще три цивільні особи.

На Криворіжжі ворог обстріляв Зеленодольську громаду реактивними системами залпового вогню "Град". Пошкоджено виробничі об’єкти та автомобільний транспорт. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, експерт розповів, що ЗСУ матимуть перевагу на фронті і пояснив, що впливатиме на ситуацію восени.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
891
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