Враг бил по Николаеву из "Смерчей" и "Ураганов": детали

28 августа дважды из реактивных систем залпового огня «Смерч» был нанесен удар по Николаеву.

Об этом информирует оперативное командование «Юг»

Как следствие – возник пожар на территории элеватора, повреждены другие объекты инфраструктуры. Человеческих потерь нет.

К вечеру по промышленной инфраструктуре Николаева ударено из «Урагана». Потерь и существенных разрушений нет.

Также Никопольский район в течение дня российскими оккупационными войсками был обстрелян несколько раз из систем залпового огня «Град» и тяжелой ствольной артиллерией. На открытой местности пожарные успокоили пожар, взрывами повреждены жилые дома. Погибла женщина, ранены еще три гражданских лица.

В Криворожье враг обстрелял Зеленодольскую общину реактивными системами залпового огня "Град". Повреждены производственные объекты и автомобильный транспорт. Пострадавших посреди гражданского населения нет.

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Напомним, эксперт рассказал, что ВСУ будут иметь преимущество на фронте и объяснил, что будет влиять на ситуацию осенью.

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