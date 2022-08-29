Враг бил по Николаеву из "Смерчей" и "Ураганов": детали

28 августа дважды из реактивных систем залпового огня «Смерч» был нанесен удар по Николаеву.
Об этом информирует оперативное командование «Юг»
Как следствие – возник пожар на территории элеватора, повреждены другие объекты инфраструктуры. Человеческих потерь нет.
К вечеру по промышленной инфраструктуре Николаева ударено из «Урагана». Потерь и существенных разрушений нет.
Также Никопольский район в течение дня российскими оккупационными войсками был обстрелян несколько раз из систем залпового огня «Град» и тяжелой ствольной артиллерией. На открытой местности пожарные успокоили пожар, взрывами повреждены жилые дома. Погибла женщина, ранены еще три гражданских лица.
В Криворожье враг обстрелял Зеленодольскую общину реактивными системами залпового огня "Град". Повреждены производственные объекты и автомобильный транспорт. Пострадавших посреди гражданского населения нет.
Напомним, эксперт рассказал, что ВСУ будут иметь преимущество на фронте и объяснил, что будет влиять на ситуацию осенью.
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