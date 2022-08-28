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ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник (видео)

ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник (видео)

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ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник (видео)

Фото: скриншот с видео

Зенитно-ракетное подразделение воздушного командования уничтожило летательный аппарат россиян.

На юго-востоке военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушных сил ВСУ сегодня, 28 августа, сбили очередной российский беспилотник.

Об этом сообщает Воздушное командование "Центр".

"Сегодня утром 28 августа воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" на юго-восточном направлении сбили очередной беспилотный летательный аппарат врага", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские зенитчики за сутки 26 августа сбили вражеский вертолет и три российских беспилотника.

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