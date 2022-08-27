ВСУ "приземлили" очередной российский вертолет и три беспилотника

Украинские зенитчики за сутки 26 августа сбили вражеский вертолет и три российских беспилотника.

Пока тип "приземленного" вертолета устанавливается.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"За сутки 26 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен вертолет (тип устанавливается) и три БПЛА оперативно-тактического уровня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация Воздушных Сил бьет по оккупантам на разных направлениях.

"Истребители, бомбардировщики и штурмовики наносят ракетно-бомбовые удары по боевой бронированной технике, средствам противовоздушной обороны, реактивным системам залпового огня, переправам, запасам ГСМ, скоплению живой силы и технике оккупантов", — отметили в пресс-службе.

Напомним, 23 августа Вооруженные силы Украины сбили пять беспилотников и один вертолет. Также украинская авиация в сутки нанесла до 15 авиаударов по позициям российских оккупантов.

Читайте также: