ВСУ "приземлили" очередной российский вертолет и три беспилотника

Украинские зенитчики за сутки 26 августа сбили вражеский вертолет и три российских беспилотника.
Пока тип "приземленного" вертолета устанавливается.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"За сутки 26 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен вертолет (тип устанавливается) и три БПЛА оперативно-тактического уровня", — говорится в сообщении.
Отмечается, что авиация Воздушных Сил бьет по оккупантам на разных направлениях.
"Истребители, бомбардировщики и штурмовики наносят ракетно-бомбовые удары по боевой бронированной технике, средствам противовоздушной обороны, реактивным системам залпового огня, переправам, запасам ГСМ, скоплению живой силы и технике оккупантов", — отметили в пресс-службе.
Напомним, 23 августа Вооруженные силы Украины сбили пять беспилотников и один вертолет. Также украинская авиация в сутки нанесла до 15 авиаударов по позициям российских оккупантов.
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