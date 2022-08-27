ЗСУ "приземлили" черговий російський вертоліт і три безпілотники

Українські зенітники за добу 26 серпня збили ворожий вертоліт та три російські безпілотники.

Наразі тип "приземленого" вертольоту встановлюється.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"За добу 26 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено вертоліт (тип встановлюється) та три БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що авіація Повітряних Сил б’є по окупантах на різних напрямках.

"Винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по бойовій броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах ПММ, скупченню живої сили та техніки окупантів", - наголосили зенітники.

Нагадаємо, 23 серпня Збройні сили України збили п'ять безпілотників та один вертоліт. Також українська авіація за добу нанесла до 15 авіаударів по позиціях російських окупантів.

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