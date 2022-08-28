ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник (відео)

На південно-східному напрямку військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил ЗСУ сьогодні, 28 серпня, збили черговий російський безпілотник.

Про це повідомляє Повітряне командування "Центр".

"Сьогодні зранку 28 серпня, воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" на південно-східному напрямку збили черговий безпілотний літальний апарат ворога", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські зенітники за добу 26 серпня збили ворожий вертоліт та три російські безпілотники.

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