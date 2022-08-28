Окупанти на Чернігівщині обстріляли череду корів: горів будинок в селі

Внаслідок обстрілу армії РФ постраждала череда корів на одному із сільськогосподарських підприємств.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram.

За його словами, окупанти атакували прикордоння Семенівської громади сьогодні, 28 серпня, після 12.00.

"Обстріл прикордоння. Постраждала череда корів місцевого с/г підприємства. Через обстріли також спалахнув будинок на околиці прикордонного села", - написав голова Чаус.

Нагадаємо, у Чернігівській області знайшли сховок окупантів (фото).

Як повідомлялося, окупанти проводять розвідку з безпілотників на Чернігівщині. Названо населений пункт, який під загрозою.

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