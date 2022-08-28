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У Москві продавчиня здала поліції українця: що їй не сподобалось

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У Москві продавчиня здала поліції українця: що їй не сподобалось

У столиці держави-агресорки продавчиня викликала поліцію, бо їй не сподобалось, що її клієнт був українцем.

Чоловік купував кілька сім-карток, а коли продавчиня запитала його, як він ставиться до "спецоперації", той сказав, що "Росія ніколи не переможе". 

Про це пише телеграм-канал "Обережно, Москва". 

Чоловік в одному із магазинів купував сім-картки. Продавчині не сподобалось те, що в нього було українські прізвище та паспорт. А тому вона вирішила перевірити, куди телефонує її клієнт. Виявилось, що він телефонує на українські номери. 

Коли чоловік вкотре прийшов до магазину, та запитала його про так звану "спецоперацію". На це українець відповів їй, що "Росія ніколи не переможе у цій війні". Після цього москвичка здала свого клієнта до поліції. 

Нагадаємо, у Росії звинувачують СБУ у тому, що її фахівці гіпнотизують росіян.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4615
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