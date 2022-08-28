В Москве продавщица сдала полиции украинца: что ей не понравилось

В столице государства-агрессора продавщица вызвала полицию, потому что ей не понравилось, что ее клиент был украинцем.

Мужчина покупал несколько сим-карт, а когда продавщица спросила его, как он относится к "спецоперации", тот сказал, что "Россия никогда не победит".

Об этом пишет телеграмм-канал "Осторожно, Москва".

Мужчина в одном из магазинов покупал сим-карты. Продавщице не понравилось то, что у него была украинская фамилия и паспорт. Поэтому она решила проверить, куда звонит ее клиент. Оказалось, что он звонит на украинские номера.

Когда мужчина в очередной раз пришел в магазин, она спросила его о так называемой "спецоперации". На это украинец ответил, что "Россия никогда не победит в этой войне". После этого москвичка сдала своего клиента в полицию.

Напомним, в России обвиняют СБУ в том, что ее специалисты гипнотизируют россиян.

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