У Житомирській області з вікна дев'ятиповерхівки випала дитина (відео)

У Коростені з вікна дев'ятиповерхівки випала дитина. Подія сталася в обідню пору.
На місці події працювали слідчо-оперативна група та медики.
Про це повідомив сайт Коростень.today з посиланням на інформацію очевидців.
"Дитина випала з 9 поверху біля Державної міграційної служби. Хлопчику - три роки. "Швидка" приїхала за 6-7 хвилин після виклику", – розповіли виданню очевидці.
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Нагадаємо, в Одесі дитина вкоротила собі віку, вистрибнувши з вікна.
А у житловому комплексі "Артвіль", що розташований поблизу промринку “Сьомий кілометр”, сталася смертельна подія. Дівчина випала з вікна квартири.
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