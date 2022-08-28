У Житомирській області з вікна дев'ятиповерхівки випала дитина (відео)

У Коростені з вікна дев'ятиповерхівки випала дитина. Подія сталася в обідню пору.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та медики.

Про це повідомив сайт Коростень.today з посиланням на інформацію очевидців.

"Дитина випала з 9 поверху біля Державної міграційної служби. Хлопчику - три роки. "Швидка" приїхала за 6-7 хвилин після виклику", – розповіли виданню очевидці.

Нагадаємо, в Одесі дитина вкоротила собі віку, вистрибнувши з вікна.

А у житловому комплексі "Артвіль", що розташований поблизу промринку “Сьомий кілометр”, сталася смертельна подія. Дівчина випала з вікна квартири.

Новини України: медики намагаються врятувати дівчинку, яка випала з вікна 4 поверху в Миколаївській області

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