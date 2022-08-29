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Шойгу відсторонили від управління військами через брак прогресу у війні - британська розвідка

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Шойгу відсторонили від управління військами через брак прогресу у війні - британська розвідка

Фото: Associated Press

Міністр оборони РФ Шойгу через відсутність успіхів у війні проти України опинився в немилості у президента Путіна.

Незалежні російські ЗМІ нещодавно повідомили, що через проблеми, з якими Росія стикається у війні проти України, міністр оборони Сергій Шойгу наразі відсторонений від російського керівництва, а оперативні командири безпосередньо інформують президента Володимира Путіна про хід війни.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.  

Як стверджують у британській розвідці, російські офіцери та солдати, які мають власний досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне та відсутнє керівництво, оскільки прогрес Росії зупинився.

"Шойгу довгий час намагався позбутися своєї репутації людини, яка не має серйозного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі і в Міністерстві з надзвичайних ситуацій", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, американський генерал дав прогноз щодо закінчення війни і можливі зміни в Кремлі.

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