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Favbet Foundation передал для ВСУ еще 2 дроны DJI Mavic 3

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Просмотры
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Favbet Foundation передал для ВСУ еще 2 дроны DJI Mavic 3

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений ВСУ два дроны DJI Mavic 3 combo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

"С вашей помощью мы сможем более качественно уничтожать врага - при помощи дронов мы сможем корректировать работу своей артиллерии, работу нашего гранатометного взвода и повысить свою боеспособность", - заявили воины ВСУ в своем видеообращении.

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Кроме того, при поддержке Favbet Foundation военнослужащие получили также два тепловизора и три перископа для выполнения боевых задач.

Как сообщалось, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В целом компания Favbet и фонд Favbet Foundation помогли ВСУ на сумму более 30 млн грн.

Дата публикации
Просмотры
214
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