Дантес показал милое видео с Кацуриной и признался, куда они вместе пойдут

Украинский певец Владимир Дантес все больше подогрел слухи об их романе с бизнесвумен Дашей Кацуриной.

Украинский исполнитель Владимир Дантес находится в Польше.

В Варшаве у артиста запланирован благотворительный концерт в рамках тура "Доброго вечора, ми з України". Если же в Германию певец не успел доехать из-за пробок, то в Польше он однозначно выступит.

"Мы отправляемся в благотворительный Standup тур в рамках благотворительного тура "Доброго вечора, ми з України". Я точно не опоздаю, как это было с Берлином. Потому что я уже приехал в Варшаву. Отсюда буду отправляться во все другие города и страны", – поделился Владимир.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Интересно, что Дантеса пришла поддержать Даша Кацурина, с которой ему приписывают роман. Они вместе пойдут на благотворительный концерт.

Об этом сообщил сам Владимир и показал милое видео с Дашей. Правда, она не хотела, чтобы исполнитель записывал этот ролик.

"Я хочу записать сторис с этой женщиной, но она говорит, что ужасный свет", — добавил артист.

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Отметим, что после развода с Дорофеевой, Дантесу начали приписывать роман с бывшей женой нынешнего бойфренда Нади – Дашей Кацуриной. Парочка не скрывает, что проводит время вместе. Впрочем, они не комментируют слухи об их романе.

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